ما مصير الشهادة مرتفعة العائد 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار المركزي اليوم؟

كتبت- منال المصري:

يترقب عملاء بنكي الأهلي ومصر الحكوميين مصير الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% بعد قرار البنك المركزي المرتقب في اجتماعه اليوم.

وتتزايد الرهانات على خفض المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه اليوم لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال في وقت سابق، إن البنك سيدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادة 23.5% و27% بعد قرار المركزي اليوم.

وينفرد أكبر بنكين حكوميين بطرح أعلى عائد مقدم على الشهادة على مستوى القطاع المصرفي المصري باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

في يناير 2024 طرح البنكان الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي مع استحقاق نظيرتها 22.5% و25%.

وجمعت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه في البنكين خلال آخر 15 شهرا منها 888 مليار جنيه بالبنك الأهلي، وفق ما قاله الإتربي في وقت سابق.

وتتزايد التوقعات بخفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه اليوم بين 1% و3% بعد تراجع معدل التضخم، واتساع العائد الحقيقي على الجنيه.

تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس.