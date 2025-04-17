خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب

كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم خلال ساعات في ثاني اجتماع له خلال 2025، وسط ترقب الأسواق بقرار الخفض.

وأجمعت آراء المصرفيون حول الذي استطلع "مصراوي" أراءهم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 3% على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم رغم اتساع معدل التضخم بمصر وزيادة أسعار البنزين والسولار.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له في فبراير الماضي للمرة السابعة على التوالي بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي منها 6% دفعة واحدة في مارس لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه اليوم بعد تراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة بعد تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول.

واستبعد عبد العال أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير بعد اتساع معدل التضخم وزيادة أسعار البنزين والسولار.

الأسبوع الماضي رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.

وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.

تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفند عبد العال أسباب توقعاته بخفض المركزي لسعر الفائدة بمستويات كبيرة للاتجاه إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.

اشتكى العديد من رجال الأعمال من صعوبة تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم، بعد أن وصل سعر الفائدة على الإقراض لمستوى قياسي.

ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيتوخى الحذر في خفض سعر الفائدة حتى مراقبة تبعات الصراع التجاري العالمي بعد رسوم ترامب.

ورجح نجلة خفض المركزي سعر الفائدة 1% و2% في ظل اتخاذ المركزي في حساباته التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى تأثرها بالأوضاع الخارجية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وتوقع كبير الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% اليوم بعد اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.

وأوضح أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بعد تراجع معدل التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

واتسع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 15% وهو يمثل إجمالي العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الجنيه بعد خصم معدل نسبة التضخم- ارتفاع أسعار السلع.

بنوك محلية وعالمية تتوقع الخفض

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026.

ورجحت فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14% بنهاية العام المالي يونيو 2025 تأثر بزيادة أسعار البنزين والسولار على أن يتراجع إلى 10.5% بنهاية العام المالي يونيو 2026.

ورجح بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في اجتماعه أبريل المقبل وسط الانخفاض الحاد لمعدل التضخم.