سعر الدولار يواصل التراجع بنهاية التعاملات في 10 بنوك
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و 34 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
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