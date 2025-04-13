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بنك مصر يصدر حساب جاري "مرتبك بلس"

01:21 م الأحد 13 أبريل 2025

بنك مصر

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر إطلاق حساب جاري جديد تحت اسم "حسابك بلس" لعملاء المرتبات ذات العائد اليومي ويصرف بشكل شهري ضمن حزمة الحسابات المقدمة إليه.

ويتدرج العائد على حساب مرتبك بلس حسم حجم الشريحة التي تتراوح بين 3 آلاف جنيه الحد الأدنى إلى فوق 50 ألف جنيه.

الشريحة من 3 آلاف جنيه لأقل من 10 آلاف جنيه: يبلغ العائد 4%.

الشريحة من 10 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه: نسبة العائد 5%.

الشريحة من 50 ألف جنيه إلى أكثر: نسبة العائد 6%.

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