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87% هبوطا في صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي مصر في الربع الأول من 2025

12:09 م الأحد 13 أبريل 2025

بنك فيصل الإسلامي

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك فيصل الإسلامي مصر هبوط صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 87.1% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 772.74 مليون جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك جاء بسبب تراجع الإيرادات بنحو 35.9% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 6.53 مليار جنيه مقابل نحو 10.17 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

كانت البنوك حققت مكاسب تاريخية في صافي أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بدعم ارتفاع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو ما ساعد على زيادة ربحية البنوك.

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