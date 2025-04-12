فيتش تتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%

كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026.

وأوضحت في بيان لها بشأن الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير أن هذا الخفض سيدعم الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون (نظرًا لأن متوسط ​​آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين).

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% دفعة واحدة في الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس لتصل إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وابقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات له، لكن تتزايد الرهانات على خفض المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل لأول مرة منذ 4 سنوات بعد تراجع معدل التضخم.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 13.6% في مارس من 12.8% في يناير.

ورجحت فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14% بنهاية العام المالي يونيو 2025 تأثر بزيادة أسعار البنزين والسولار على أن يتراجع إلى 10.5% بنهاية العام المالي يونيو 2026.

وتوقعت فيتش انخفاض تكلفة الفوائد على الحكومة من إجمال الإيرادات من ذروة بلغت حوالي 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029، ولكنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​"B" الحالي البالغ 12%.

وارتفعت تكلفة التمويل على الحكومة من أذون وسندات الخزانة بنحو 9% لتصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 32% قبل أن تشهد الفائدة تقلبات صعودا وهبوطا وسط ضغط المستثمرين لطلب فائدة مرتفعة ومدى حاجة المالية للسيولة.