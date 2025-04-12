فيتش تتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
كتبت- منال المصري:
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وأوضحت في بيان لها بشأن الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير أن هذا الخفض سيدعم الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون (نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين).
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% دفعة واحدة في الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس لتصل إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وابقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات له، لكن تتزايد الرهانات على خفض المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل لأول مرة منذ 4 سنوات بعد تراجع معدل التضخم.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 13.6% في مارس من 12.8% في يناير.
ورجحت فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14% بنهاية العام المالي يونيو 2025 تأثر بزيادة أسعار البنزين والسولار على أن يتراجع إلى 10.5% بنهاية العام المالي يونيو 2026.
وتوقعت فيتش انخفاض تكلفة الفوائد على الحكومة من إجمال الإيرادات من ذروة بلغت حوالي 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029، ولكنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط "B" الحالي البالغ 12%.
وارتفعت تكلفة التمويل على الحكومة من أذون وسندات الخزانة بنحو 9% لتصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 32% قبل أن تشهد الفائدة تقلبات صعودا وهبوطا وسط ضغط المستثمرين لطلب فائدة مرتفعة ومدى حاجة المالية للسيولة.
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