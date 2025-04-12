فيتش: مصر حافظت على سعر صرف فائق المرونة منذ مارس 2024

كتبت- منال المصري:

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر حافظت على سعر صرف فائق المرونة منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، دون ظهور أي تراكمات في النقد الأجنبي أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية.

وأوضحت في بيان لها بشأن الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير، أن إجراءات إدارة الطلب على النقد الأجنبي بمصر تُسهم في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، لكنها لا تعتقد أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملة.

كان البنك المركزي عاد إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي الذي زاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 66% خلال عام ليصل إلى 51.39 جنيه بنهاية تعاملات الخميس من 30.94 جنيه في 5 مارس 2024.

وأشارت فيتش أن أي صدمة خارجية حادة ستُشكّل اختبارًا أصعب للالتزام بمرونة سعر الصرف من جانب البنك المركزي.

شهد صرف الصرف تحركا أكبر مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي ليسجل الجنيه أدنى مستوى له وسط خروج جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة.

وجاء ذلك بسبب تفاقم حدة الصراع التجاري العالمي تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب على 185 دولة.

ويرى رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة له، أن تحرك سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي أمر طبيعي وصحي ويعكس مرونة سعر الصرف.