صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.3 مليار دولار ببرنامج المرونة والاستدامة وسيصرف على شرائح

كتبت- منال المصري:

قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ردا على سؤال "مصراوي" إن التمويل الجديد ببرنامج "المرونة والاستدامة" التي ستحصل عليه مصر يقدر بقيمة 1.3 مليار دولار وسيصرف على شرائح وليست شريحة واحدة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن القرض سيتم مناقشته يوم 10 من مارس الحالي مع اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لحصول مصر على الدفعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.

الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة".

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منهم على نحو ملياري دولار.

وتم صرف الملياري دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و 1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.