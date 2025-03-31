تفاصيل الخدمات وتحويل الأموال عبر "إنستاباي" في أول عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

يتيح البنك المركزي حدود مرنة يوميا للتحويلات اللحظية بين الحسابات باستخدام تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية للأموال بعد أن زاد إقبال العملاء استخدامها بفضل سهولتها وعدم وجود رسوم على التحويلات، وسلامة المعاملة.

ويتجاوز عدد المستخدمين لتطبيق إنستاباي 12 مليون مشترك منذ إطلاق البنك المركزي خدمة التحويلات اللحظية في مارس 2022، وتتم الخدمة مجانا دون احتساب رسوم حتى نهاية اليوم على أن يتم تفعيل فرض رسوم من غد بنسبة 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى 20 جنيها.

ويستطيع أي عميل تفعيل خدمة إنستاباي بعد تحميله من المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول الخاص به مجانا، من خلال ربطه بحسابه المصرفي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع ليتيح لها إرسال وتلقي التحويلات على مدار 24 ساعة.

ويشارك في تقديم خدمة إنستاباي 30 بنكا لتمكين العملاء من ربط حساباتهم بالخدمة اللحظية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل حدود التحويلات اللحظية باستخدام تطبيق "إنستاباي" في أول أيام عيد الفطر.

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلغ 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.

كما أتاح المركزي للبنوك رفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يوميا بشرط ربطها بخدمة الإنترنت البنكي.

الخدمات المقدمة عبر الشبكة

من خلال شبكة المدفوعات اللحظية يمكن تنفيذ مختلف المعاملات المالية والغير مالية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة:

- ربط حساباتك لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد.

- التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

- طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.

- الاستعلام عن الرصيد.

- الاستعلام عن كشف الحساب المختصر