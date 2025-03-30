إجازة البنوك والبورصة من الأحد إلى الأربعاء رسميا بعد رؤية هلال العيد

كتبت- منال المصري:

تمتد إجازة البنوك والبورصة في عيد الفطر إلى 4 أيام متواصلة من الأحد إلى الأربعاء بدلا من الثلاثاء بعد أن تعذر أمس رؤية هلال العيد وأصبح أول أيام عيد الفطر غدا الاثنين.

كان البنك المركزي وإدارة البورصة قالوا في بيان لهما بوقت سابق إنه ذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال فتمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

ويعني ذلك أن أول يوم عمل للبنوك وتداول البورصة بعد إجازة عيد الفطر سيكون صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وفق تعليمات المركزي.