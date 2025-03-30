إعلان

إجازة البنوك والبورصة من الأحد إلى الأربعاء رسميا بعد رؤية هلال العيد

10:38 ص الأحد 30 مارس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تمتد إجازة البنوك والبورصة في عيد الفطر إلى 4 أيام متواصلة من الأحد إلى الأربعاء بدلا من الثلاثاء بعد أن تعذر أمس رؤية هلال العيد وأصبح أول أيام عيد الفطر غدا الاثنين.

كان البنك المركزي وإدارة البورصة قالوا في بيان لهما بوقت سابق إنه ذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال فتمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

ويعني ذلك أن أول يوم عمل للبنوك وتداول البورصة بعد إجازة عيد الفطر سيكون صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وفق تعليمات المركزي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي البورصة إجازة البنوك عيد الفطر 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة