زيادة الزحام حول ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

تزايدت حدة الزحام حول ماكينات الصراف الآلي بين العملاء لإجراء عمليات السحب النقدي خلال آخر أسبوع قبل عيد الفطر تزامنا مع صرف الرواتب والمعاشات، وفق ما قاله مديرون في بعض فروع البنوك.

وانحصرت أغلب تعاملات العملاء حول عمليات السحب النقدي التي تعدت بين سحب الرواتب والمعاشات وسحب نقدية من الحسابات لشراء مستلزمات العيد واستبدال نقدية قديمة بفلوس جديدة، وفكة العيد.

ويضم القطاع المصرفي 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم.

وتغلق البنوك أبوابها من يوم الأحد إلى الثلاثاء خلال إجازة عيد الفطر، وقد تمتد إلى يوم الأربعاء في حال ثبوت رؤية هلال العيد يوم الاثنين بدلا من الأحد.

وأدت زيادة الزحام إلى وجود طوابير حول ماكينات الصراف الآلي من العملاء على مدار اليوم خاصة بعد الإفطار وهو ما أدى إلى توقف بعض الماكينات عن العمل.

وخروج بعض ماكينات الصراف الآلي عن العمل يرجع إلى عوامل مختلفة منها نفاذ النقدية من الماكينة بسبب تزايد عمليات السحب عن المعدل الطبيعي، وحشر نقود بالماكينة نتيجة الاستخدام الخاطئ لبعض العملاء أثناء عمليات الإيداع.

كان البنك الأهلي أعلن أمس أن العملاء سحبوا نحو 24 مليار جنيه من الماكينات التابعة له خلال 5 أيام من 23 إلى 27 مارس الجاري وسط صرف المعاشات والرواتب ومستلزمات العيد.

وقامت البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي أكثر من مرة على مدار اليوم نتيجة تزايد عمليات السحب النقدي، وكذلك إجراء الصيانات اللازمة لكافة الماكينات لعودة بعضها للعمل مرة أخرى وضمان استمرار جودة الخدمة على مستوى كافة الماكينات.