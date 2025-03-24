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فيديو.. البنك الأهلي يُطلق حملة تسويقية تستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال والصناعة المحلية

11:02 ص الإثنين 24 مارس 2025

البنك الأهلي المصري

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كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري حملة تسويقية مبتكرة تستهدف الشباب المصري، في إطار استكمال جهوده لدعم الصناعة المحلية وتعزيز روح الإبداع، وفي خطوة جديدة تعكس رؤيته الاستراتيجية.

ويواصل البنك الأهلي المصري ريادته في المزج بين الماضي، الحاضر، والمستقبل، من خلال استراتيجية تسويقية حديثة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تأتي الحملة استكمالًا لمبادرة دعم الصناعة المحلية التي أطلقها البنك العام الماضي، مع تركيز واضح على دعم رواد الأعمال ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح.

تعكس الحملة رؤية البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات الشباب، إلى جانب التزامه المستمر بالوقوف خلف كل منتج ومصنع محلي.

بهذه الخطوة، يضع البنك الأهلي المصري بصمته الإبداعية في السوق، ليجمع بين الإبداع، الروح الشبابية، والحس الوطني، مؤكدًا مكانته كمحرك أساسي لدعم مستقبل الشباب المصري.

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البنك الأهلي المصري حملة تسويقية دعم الشباب
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