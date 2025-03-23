إجمالي التمويل متناهي الصغر يرتفع 14.2% إلى 100 مليار جنيه رغم تراجع عدد العملاء

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي التمويل متناهي الصغر بمصر 14.2% إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 87.51 مليار جنيه قبل عام وسط تراجع عدد العملاء، وفق بيان من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اليوم.

وتراجع عدد العملاء المستفيدين بنحو 4.1% خلال 2024 إلى 4.4 مليون عميل مقابل نحو 4.6 مليون عميل بنهاية 2023.



وقالت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تحسناً ملحوظاً في عدة جوانب أبرزها الضوابط التنظيمية والتشريعية وارتفاع كفاءة الخدمة باستخدام نظم الدفع اللحظية والالكترونية، فضلاً عن مواصلة مؤسسات الأعضاء تأدية دورها في سد الاحتياجات التمويلية لمشروعات العملاء، لاسيما في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في تغير أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكلفة التمويل.

حصص الجهات التمويلية

قطاع البنوك: تراجع حجم التمويلات بنحو 0.5% خلال 2024 إلى نحو 36.7 مليار جنيه مقابل نحو 36.9 مليار جنيه، كما انخفض عدد العملاء إلى 727 ألف خلال 2024 مقابل 790 ألف عميل بنهاية 2023.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة: ارتفع إجمالي التمويل بنحو 20% خلال 2024 إلى 21.7 مليار جنيه مقابل نحو 18.15 مليار جنيه قبل عام فيما تراجع عدد المستفيدين 8.6% خلال 2024 إلى نحو 1.7 مليون عميل مقابل نحو 1.93 مليون عميل قبل عام.

شركات التمويل متناهي الصغر: ارتفع إجمالي التمويل 27.8% خلال 2024 إلى نحو 41.5 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار جنيه قبل عام، فيما ارتفع عدد المستفيدين بنحو 2.2% إلى 1.920 مليون عميل من نحو 1.879 مليون عميل بنهاية 2023.

وتوسع أعضاء الاتحاد في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل عددهم إلى 10 جهات منهم 9 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل للتمويل، شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر "وسيلة"، وشركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " كريدت"، وشركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة نقود للتمويل، وشركة إي اف جي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة "المبادرة")، بقيمة إجمالية 17.2 مليار جنيه لعدد 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.