خسائر بالجملة للأسواق والليرة التركية بعد اعتقال منافس أردوغان

كتبت- منال المصري:

تكبدت الأسواق والليرة التركية خسائر بالجملة اليوم بعد اعتقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منافسه أكرم إمام أوغلو وسط مخاوف من زيادة المخاطر السياسية، وفق ما نقله عدد من المواقع الإقليمية اليوم.

وبحسب موقع بورصة إسطنبول هبط مؤشر 100 بنحو 5.6% مع بداية التعاملات اليو.

وانخفضت الليرة بأكثر من 5% مقابل الدولار، في أسوأ أداء عالمي بين فئات الأصول المختلفة، بينما هبطت السندات السيادية التركية لأجل 10 سنوات، لترتفع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس إلى 29.94%، وفق موقع "الشرق".

جاءت هذه الخسائر عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح الأربعاء، بعد يوم من قيام السلطات التركية بإلغاء شهادته الجامعية، في خطوة قد تمنعه من الترشح ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلسلة الخسائر جاءت بعد قيام السلطات التركية باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أحد أكبر السياسيين الذي يحظى بشعبية جماهيرية وأكبر المنافسين للرئيس التركي أردوغان في الانتخابات المقبلة.

كانت تركيا عانت خلال آخر 4 سنوات من تدخل أروغان في قرارات البنك المركزي التركي حيث مثل هذه القرارات تثير قلق بين الأوساط الاقتصادية من زيادة التوترات السياسية.