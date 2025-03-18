بنكا الأهلي ومصر يخفضان سعر الفائدة 0.5% على الشهادتين بالدولار للمرة الثالثة من اليوم

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري، خفض سعر الفائدة 0.5% على الشهادتين بالدولار ذات أجل 3 سنوات للمرة الثالثة خلال 6 أشهر بداية من اليوم، وفق بيان لهم.

وتتشابه تفاصيل أسعار العائد على الشهاداين بالدولار في بنكي الأهلي ومصر على مستوى سعر العائد ودورية الصرف والحد الأدنى للشراء.

وتراجع سعر العائد 0.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الربع سنوي إلى 5.5% بدلا من 6% سنويا، فيما انخفض سعر العائد على الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما ما يعادل الجنيه المصري إلى 7.5% بدلا من 8% سنويا بنسبة تراكمية 22.5%.

ويبدأ البنكان، ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، في تطبيق الأسعار الجديدة على الإصدارات الجديدة للشهادات من اليوم دون المساس بالإصدارات القائمة.

ويبيع الأهلي ومصر شهادات الادخار للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

ويبيع البنكان الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي، إلى جانب شبكة فروعهما داخل وخارج مصر.

كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها.