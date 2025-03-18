البنك المركزي الأمريكي يبدأ اجتماع حسم سعر الفائدة على الدولار اليوم

كتبت- منال المصري:

يبدأ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- عقد ثاني اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2025 اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لحسم سعر الفائدة على الدولار وسط مواجهته ضغوط محتملة بمخاطر زيادة معدل التضخم بفعل قرارات دونالد ترامب.

كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في أول اجتماع له خلال العام الحالي بيناير الماضي عند 4.25% و4.5%.

وتسيطر حالة من عدم اليقين بفعل التبعات السلبية لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات كندا والمكسيك والصين وواردات الألمونيوم على الاقتصاد الأمريكي في ارتفاع التضخم ودخوله في حالة ركود.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال في وقت سابق إن الفيدرالي ليس متعجلا في خفض سعر الفائدة، ويترقبوا تبعات فرض التعريفة الجمركية على زيادة معدل التضخم.