"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو

كتبت- منال المصري:

توقع بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في اجتماعه بأبريل المقبل وسط الانخفاض الحاد لمعدل التضخم.

وأوضح جيه بي مورجان في تقرير له أطلع مصراوي على نسخة منه، أن الانخفاض الكبير في التضخم من شأنه أن يمنح البنك المركزي المصري مجالًا لبدء دورة التيسير النقدي بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير من 24% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف جيه بي مورجان أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي شهد خلال شهر فبراير انخفاضًا كبيرًا لمستوى أقل من توقعات البالغة 13.9% من توقعات رؤيترز البالغة 14.5%، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى تأثيرات قوية لشهر فبراير 2024، حيث جاءت أسعار المواد الغذائية والتعليم أقل من المتوقع.

ويوم 17 من أبريل المقبل يعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة السابعة على التوالي عند مستوياته القياسية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

خفض آخر في مايو

وحافظ جيه بي مورجان على توقعاته بخفض تراكمي قدره 600 نقطة أساس أي (6%) بواقع 400 نقطة أساس في أبريل و200 نقطة أساس في مايو.

كان آخر مرة خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يعود إلى زيادتها لاستيعاب معدلات التضخم الناجمة من تحرير سعر الصرف.

على مدار 3 سنوات ماضية رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي تزامنا مع المواجة الرابعة لتحرير سعر الصرف.

وتتفأل الأسواق بعودة المركوي إلى سياسة التيسير لنقدي أي خفض تكلفة معدل الفائدة بهدف دعم عجلة النمو والقطاع الخاص بعد تراجع معدل التضخم بشرط استقرار سعر الصرف.