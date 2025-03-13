المركزي يبيع أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع اليوم أذون خزانة أجل 6 أشهر (182 يوما) وسنة (365 يوما) بقيمة 95 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان المركزي باع الخميس الماضي أذون خزانة 6 أشهر وسنة بنحو 80 مليار جنيه بمتوسط سعر عائد 28.69% للأولى و25.71% للثانية.

وأذون الخزانة تشبه الأوراق المالية وتلجأ لها وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سد نفقاتها وسط عجز الموازنة بفعل زيادة المصروفات عن الإيرادات.