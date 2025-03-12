تعرف على أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، بينما تراجع سعر الدينار الأردني، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء، و134.35 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و71.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.32 جنيه للشراء ، و164.44 جنيه للبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.50 للشراء و36.57 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة