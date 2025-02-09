قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000

كتبت- منال المصري:

يجتمع المجلس القومي للأجور اليوم الأحد برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة في بيان لها إن الاجتماع يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأضافت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك.

كانت مصادر توقعت زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين بين ألف و1500 جنيه ليصل بين 7 آلاف و7500 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه حاليا.

ويأتي اجتماع المجلس القومي للأجور بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026 - أي بداية من يوليو المقبل.

وبعدها بيومين قال مدبولي إن إقرار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية ستكون في مارس قبل رمضان، وإجراءات استثنائية أخرى خلال رمضان والعيد وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

تهدف الحكومة من هذه الحزمة تحقيق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وفق ما قاله مدبولي.

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