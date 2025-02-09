تراجع في 3 بنوك..سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الأحد ، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش.