تراجع في 3 بنوك..سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الأحد ، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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