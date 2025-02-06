"بعد وعد يناير".. صندوق النقد: سنناقش صرف الشريحة الرابعة لمصر خلال أسابيع

كتبت- منال المصري:

قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة بـ1.2 مليار دولار من قرض مصر بعد اعتماد المراجعة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.

في ديسمبر الماضي أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

وسيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لكن ستكون رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق ما قالته البعثة في بيانها السابق.

كان أحمد كجوك وزير المالية توقع في وقت سابق، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر في يناير الماضي وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من شهر على اعتماد المراجعة على مستوى خبراء الصندوق.

كانت مصر تسلمت نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول 3 مراجعات، فيما تلقت 347 مليون دولار دفعة أولى في ديسمبر 2022 فور الموافقة على قرض مصر.