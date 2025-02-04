بناءً على قرارات مجلس الوزراء.. المركزي يخطر البنوك بتعديل سعر الفائدة بمباردة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المركزي في كتاب دوري له اليوم، أن هذا التعديل في سعر الفائدة للعملاء المتقدمين من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط.

ويأتي ذلك في ضوء الخطاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022 بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمبادرات ذات العائد المنخفض.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد تعديلها.

محدود الدخل

شريحة محدودي الدخل من 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة: تبلغ سعر الفائدة 7.5% سنويا على أساس متناقص.

-شريحة محدودي الدخل من 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه لأسرة: سجل سعر الفائدة 8% سنويا متناقص.

شريحة متوسطي الدخل

ذات الدخل من 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة: سجل سعر الفائدة 12% سنويا على أساس متناقص.

ويبلغ الحد الأدنى للدفعة الأولى 20% من إجمالي التمويل.

ويأتي القرار أيضا بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ ۱۹ فبراير ٢٠١٤ والكتب الدورية اللاحقة له بشأن اقتصار المبادرة على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.

وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بجلستيه رقم ٢٦٣ المؤرخة ۸ نوفمبر ۲۰۲۳ ورقم ١٥ المؤرخة ١٦ أكتوبر ۲۰۲٤ ، بالموافقة على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها بعاليه.

وأكد المركزي أن الصندوق سيوافي البنوك بسعر العائد لكل عميل وذلك من خلال النظام الإلكتروني الخاص به.