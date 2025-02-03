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الدولار يسجل 13065 لكل ليرة سورية

10:27 ص الإثنين 03 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند 13065 لكل ليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي.

كانت الليرة السورية شهدت تحسنا بعد سقوط نظام بشار الأسد بنسبة لا تقل عن 20% وفق ما ذكرته بي بي سي نقلا عن رويترز.

وخلال حكم الأسد انتشرت السوق السوداء لتجارة العملة التي وصل فيها سعر الدولار 30 ألف ليرة سورية قبل رحيل الأسد، وفق ما نشرته بعض المواقع العربية.

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سعر صرف الدولار الليرة السورية بشار الأسد
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