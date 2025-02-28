مع اعتماد 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يبحث حصول مصر على قرض جديد للاستدامة 10 مارس

كتبت- منال المصري:

يناقش صندوق النقد الدولي في اجتماعه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل طلب مصر بالحصول على قرض جديد ببرنامج المرونة والاستدامة تزامنا مع إقرار المراجعة الرابعة من قرض مصر القائم.

وأعلن صندوق النقد اليوم إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وقدر بعض الخبراء قيمة قرض المرونة والاستدامة الذي سيأتي من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بين مليار و1.3 مليار دولار بخلاف القرض القائم حاليا.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت مصر منهم على نحو ملياري دولار.

وتم صرف الملياري دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و 1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.

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