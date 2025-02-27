بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات شهر مارس

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للسادة العملاء ، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.



وأكدت مايا في بيان للبنك اليوم أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى او من خلال فروع شركة فوري .



وقال أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة إن فروع البنك يوم السبت سوف تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا استثنائيا أما باقي ايام الشهر الكريم فإن المواعيد ستكون طبقا لقرار البنك المركزي من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.



وأضاف أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.



وأوضح أسامة السيد أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.