سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.69 جنيه للبيع.
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