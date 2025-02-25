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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

09:39 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:


ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.69 جنيه للبيع.

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