كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.69 جنيه للبيع.





