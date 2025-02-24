بعد تثبيت المركزي..تعرف على الموعد المقبل لحسم سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

يعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير.

الخميس الماضي أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ويأتي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي بعد أن أبقي عليها 6 مرات في 2024 ورفعها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي.

ويخضع حسم المركزي للفائدة إلى عدة عوامل منها بيانات التضخم المتوقعة وهو المستهدف من البنك المركزي والضغوط التضخمية المرتقبة قبل قرار الخفض أو التثبيت.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.

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