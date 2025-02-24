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المركزي يبيع سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه اليوم

10:21 ص الإثنين 24 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم بيع سندات خزانة بالعملة المحلية للعائد الثابت بقيمة 20 مليار جنيه بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وبحسب ما نشره المركزي على موقعه الإلكتروني، فإن سندات الخزانة المقرر بيعها اليوم تتراوح بين سندات أجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه وسندات أجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

سندات الخزانة تشبه الأوراق المالية تستعين بها وزارة المالية لجمع سيولة لسداد نفاقتها بسبب عجز الموازنة مقابل عائد يحصل علىه العميل.

كان المركزي باع الاثنين الماضي سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات بنحو 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر عائد يتراوح بين 23.2% و21.58% على التوالي.

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