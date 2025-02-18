المركزي يسحب أكثر من تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري نحو 1.05 تريليون جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك بالوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء.



وبحسب بيانات منشورة على موقع المركزي المصري اليوم، تقدم 25 بنكا للشراء في الوديعة الأسبوعية اليوم بسعر فائدة 27.75%.



ويأتي هذا العطاء مع قرب عقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس في ظل زيادة التوقعات ببدء خفض سعر الفائدة.



ويستهدف "المركزي" من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.



كان معدل التضخم تباطأ خلال شهر يناير إلى 24% للمرة الثالثة على التوالي مقابل 24.1% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم على المستوى المتوسط بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.