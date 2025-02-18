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الدولار بـ50.65 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18-2-2025

04:04 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولًا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 18-2-2025 ، وفق موقع البنك المركزي المصري وهي كالآتي:

- الدولار: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

- اليورو: 52.91 جنيه للشراء، و53.21 جنيه للبيع.

- جنيه إسترليني: 63.58 جنيه للشراء، 63.85 جنيه للبيع.

- دينار كويتي: 163.03 جنيه للشراء، و164.33 جنيه للبيع.

- ريال سعودي: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

- درهم إماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

- ريال قطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

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