أرباح بنك البركة مصر ترتفع 35% لأكثر من 3 مليارات جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر ارتفاع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات جنيه بدعم الزيادة الملحوظة في صافي الدخل من العائد.

وأوضح البنك في بيان له اليوم حول نتائج أعمال 2024 أن صافي الدخل من العائد ارتفع 36.7% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 5.977 مليار جنيه.

فيما نما إجمالي العمولات والإيرادات الأخرى إلى 78% خلال 2024 على أساس سنوي مسجلا 1.1 مليار جنيه، ليسجل 15.8% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه في توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد، وفق بيان البنك.

كما ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 127.8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 27.2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 12.6 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 29%.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، لتصل إلى 60.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.6% مقارنة بنهاية عام 2023.

بينما سجل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 106.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25.4% مقارنة بنهاية عام 2023. وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع 57%.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، "تشكل نتائج العام المالي 2024 تتويجًا لعام كامل من الإنجازات المستدامة والنمو المدروس في مختلف الأنشطة المصرفية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ملحوظة".

وأوضح "لقد ركزنا على تنويع خدماتنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات جميع الفئات من العملاء، إلى جانب تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي".

وأضاف "مع دخولنا عام 2025، نواصل العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز قدراتنا التنافسية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا كما سنواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا البشرية وتقديم حلول مالية تلبي تطلعات السوق المصرفي."