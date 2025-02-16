تعرف على أسعار الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
10:27 ص الأحد 16 فبراير 2025
كتبت- أمنية عاصم:
استقر سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.
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