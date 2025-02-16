تعرف على أسعار الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.