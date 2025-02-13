بزيادة 148%.. بنك قناة السويس يربح 5.7 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافي أرباح البنك حققت قفزة غير مسبوقة 148% خلال 2024 لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه في 2023 بدعم بزيادة صافي الدخل.

وبحسب بيان للبنك اليوم حول نتائج أعماله، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 71% خلال 2024 ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه في 2023.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 75% خلال 2024 ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 103 مليارات جنيه بنهاية 2023 مدعوماً بزيادة الودائع.

وارتفع إجمالي رصيد الودائع بنسبة 84% خلال 2024 لتصل إلى 135.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بحسب البيان.

وزاد صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو تصل إلى 122% خلال 2024 إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بنحو 33.8 مليار جنيه بنهاية 2023.

وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

التحول الرقمي وإطلاق تطبيق الموبايل البنكي أنشأ بنك قناة السويس إدارة ومقر للتحول الرقمي، حيث يُركز على تحقيق تحول رقمي شامل من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، تحسين تجربة العملاء.

وبالفعل أطلق البنك مؤخرًا تطبيق الموبايل البنكيSCB Mobile Banking لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه.

ويستهدف البنك البدء في استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضاه عن الخدمات المُقدمة.