تراجع في الاسكندرية..سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.