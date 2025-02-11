تراجع في الاسكندرية..سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
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