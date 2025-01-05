مسؤول: إنستاباي يعمل بشكل طبيعي وبدون أعطال

كتبت- منال المصري:

أكد مسؤول مصرفي كبير لمصراوي، أن خدمة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الموبايل لحظيا تعمل اليوم بشكل جيد دون وجود أعطال ملحوظة.

كان رواد السوشيال ميديا اشتكوا اليوم من توقف خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية وصعوبة إتمام المعاملة لتحويل الأموال من أرصدتهم بالبنوك عبر الموبايل.

وأكد المسؤول أن توقف الخدمة لدى البعض لا يرتبط بوجود عطل في إنستاباي للتحويلات اللحظية ولكن بوجود بعض التحديثات لدى البنك الذي يتعامل معه من خلال التطبيق في وقت إتمام المعاملة على أن تعود الخدمة للعمل بعد انتهاء التحديث.

ويشترك نحو 30 بنكا في شبكة إنستاباي- المرتبطة بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية- منها الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وكيو إن بي، والإسكندرية والمصري الخليجي.

وقد شهدت منظومة إنستاباي للتحويلات اللحظية التي تم إطلاقها قبل عامين ونصف زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

كان البنك المركزي قرر مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في مارس المقبل لكن قابلة للتجديد مرة أخرى، وفق بيان صادر للمركزي في وقت سابق.