تراجع في 3 بنوك .. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء ، و 50.82 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

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