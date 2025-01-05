تراجع في 3 بنوك .. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء ، و 50.82 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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