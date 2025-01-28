رئيس مجموعة بيت التمويل الكويتي: نستهدف حصة سوقية 3 و5%

كتبت- منال المصري:

قال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجموعة بنك بيت التمويل الكويتي، إن المجموعة تستهدف الاستحواذ على حصة بين 3 و5% في الأسواق التي تتواجد بها ومنها مصر.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم بشأن إطلاق وحدته المصرفية في مصر للعمل في الصيرفة الإسلامية بعد الاستحواذ على بنك الأهلي المتحد أن المجموعة لديها دائما الحصة الأكبر في كافة الأسواق التي تتواجد بها مثل الكويت والبحرين وتركيا.

وأشار إلى أن البنك أنتهى من تحويل كافة أعمال البنك الأهلي المتحد للتوافق مع الصيرفة الإسلامية بعد الاستحواذ عليه في أكتوبر الماضي.

وتستحوذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على المركز الثاني عالميا على مستوى الصيرفة الإسلامية بحجم استثمارات يبلغ نحو 42 مليار دولار، وفق ما قاله المرزوق.

وقالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي مصر، إن البنك يسعى لاقتناص الحصة الأكبر في السوق المصرية بما تمتلكه المجموعة من خبرة في الصيرفة الإسلامية.

وأشارت إلى أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه ويستحوذ النشاط على 5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وأوضحت هالة صادق، أن حجم أصول مجموعة بيت التمويل الكويتي تتخطى 36 مليار دينار كويتي وتتواجد في 12 دولة وتتصدر الحصة الأكبر في كافة الدول التي يعمل بها.

