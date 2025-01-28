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بيت التمويل الكويتي يعلن إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري

02:54 م الثلاثاء 28 يناير 2025

بيت التمويل الكويتي

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كتبت- منال المصري:

أعلن حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في السوق المصري بعد استحواذه على البنك الأهلي المتحد في أكتوبر الماضي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن بيت التمويل الكويتي بذل جهود كثيرة لتحويل أعمال الأهلي المتحد إلى للتوافق مع الصيرافة الإسلامية انطلاقا من هويته البصرية الجديدة.

ويعد بيت التمويل التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، وفق المرزوق.

وجاء ذلك بحضور هالة الصادق الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مصر وعضو مجلس إدارة البنك، ومسؤولي البنك.

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