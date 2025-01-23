المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 2.5% للمرة الثانية على التوالي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي التركي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خفض سعر الفائدة 2.5% من 47.5% إلى 45%، وفق بيان له اليوم منشور على موقعه الإلكتروني.

ويأتي هذا بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر تراجع لكن المؤشرات الرئيسية تشير إلى زيادة في يناير الجاري، بما يتماشى مع التوقعات، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى بنود الخدمات التي تعتمد أسعارها على الوقت والفهرسة العكسية.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها ستتخذ قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5٪ في الأمد المتوسط.

وسيتم استخدام كافة أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم على أن تتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.