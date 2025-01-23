إعلان

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 2.5% للمرة الثانية على التوالي

03:00 م الخميس 23 يناير 2025

البنك المركزي التركي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي التركي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خفض سعر الفائدة 2.5% من 47.5% إلى 45%، وفق بيان له اليوم منشور على موقعه الإلكتروني.

ويأتي هذا بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر تراجع لكن المؤشرات الرئيسية تشير إلى زيادة في يناير الجاري، بما يتماشى مع التوقعات، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى بنود الخدمات التي تعتمد أسعارها على الوقت والفهرسة العكسية.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها ستتخذ قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5٪ في الأمد المتوسط.

وسيتم استخدام كافة أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم على أن تتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.

البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي