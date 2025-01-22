ما شروط وحدود تدبير الدولار من البنك بغرض السفر خارج مصر؟

كتبت- منال المصري:

تشهد البنوك انفراجة في تدبير الدولار نقدا للعملاء بغرض السفر خارج مصر بعد وفرة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء عقب قرارات مارس 2024.

وأكد بعض موظفين خدمة العملاء لمصراوي، أن تدبير الدولار أو أي عملة أخرى من النقد الأجنبي تتم بشكل مرن بعد توافر الأوراق الدالة على السفر دون قيود بعد وفرة المعروض من النقد الأجنبي.

أدى قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وهو ما انعكس على وفرة العرض من العملات بالبنوك والصرافات.

الأوراق الدالة على السفر

تحدد البنوك بعض الأوراق المطلوبة من العميل تقديمها لتدبير النقد الأجنبي قبل السفر بـ48 ساعة للتأكد من حاجته للعملة لاستخدامها في غرض محدد وهي:

- تذكرة السفر.

- جواز السفر.

- تذكرة الطيران.

- تأشيرة السفر.

حدود تدبير النقد الأجنبي

تتباين حدود تدبير الدولار من بنك إلى آخر ومن عميل لأخر حسب تصنيف نوع حسابه كلاسيك عادي أو جولد أو تيتانيوم أو بلاتينوم أو وورلد وورلد إيليت.

وتتراوح حدود التدبير بين ألف دولار إلى 6 آلاف دولار للعميل الواحد أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ويمكن رفع حد التدبير عن هذا المستوى بشرط الحصول على موافقة مسؤول قطاعات المعاملات الدولية والخزانة بالبنك.

كما تتيح البنوك للعملاء استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر لسداد المدفوعات إلكترونيا من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها مقابل خصم عمولة تدبير عملة.

ورفعت البنوك حدود تعاملات الكريدت كارد خارج مصر لتصل إلى ما يعادل 300 ألف جنيه من العملات الأجنبية لبعض العملاء شهريا مقابل خصم عمولة تدبير عملة.

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