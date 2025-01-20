سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 3 و 8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك ، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.27 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.32 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و 50.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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