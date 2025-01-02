زاد عدد الفروع لـ72 .. "مصرف أبو ظبي الإسلامي" يفتتح فرعا جديدا لتحقيق الانتشار الجغرافي

كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر " ADIB-Egypt" افتتاح فرعه الجديد رقم 72، داخل "مول مصر"، لينضم إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية المصرف الطموحة والمتكاملة للتطوير والتوسع لتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

ووفق بيان المصرف اليوم، فإن قام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين.

وأوضح أن المصرف يهدف من خلال هذا الفرع إلى التواجد بمناطق جديدة لخدمة عملائه والتوسع والانتشار بشكل عام، وبشكل خاص خدمة زوار المراكز التجارية، التي تستقبل آلاف الزوار يوميا، وذلك بهدف تسهيل احتياجاتهم المصرفية ومعاملاتهم المالية.

فرع «مول مصر» يعد ثاني أفرع المصرف التي تم افتتاحها بمراكز تجارية خلال عام 2024، ويعمل الفرع جميع أيام الأسبوع، وكذلك أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ويتواجد الفرع بمكان استراتيجي متميز لسهولة وصول العملاء إليه (بوابة D1 بمول مصر.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر إن المصرف يعتمد على استراتيجية توسعية تهدف إلى الانتشار الجغرافي، ولذلك يأتي فرعنا الجديد في (مول مصر)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل مناطق جديدة وحيوية لتغطي كافة المحافظات».