بعد وفرة الدولار.. المصريين خفضوا من استخدام بطاقات الدفع في الخارج بنسبة 59.7%

كتبت- منال المصري:

تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 بمعدل 59.7% (يوليو إلى سبتمبر) لتقتصر على 406.7 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ذكره المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي الجاري.

بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استجابت البنوك لطلب البنك المركزي ورفعت حدود التعاملات لبطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام خارج مصر بعد وفرة النقد الأجنبي واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

لكن لا تزال البنوك تقر قيودا على استخدام بطاقات الخصم المباشر "دبت" ومسبقة الدفع للدفع أو السحب خارج مصر وتقتصر فقط على بطاقات الائتمان "كريدت كارد"حتي كتابة هذا التقرير.

بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي قفز الدولار 66% مقابل الجنيه من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 50.45 جنيه بنهاية تعاملات البنوك أمس.

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