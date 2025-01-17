ضغوط الاستيراد.. تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر بالربع الأول من العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري

تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر الذي يعكس (حصيلة الصادات مقابل الاستيراد) بـ77% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2024)، إلى نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وفق بيانات تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الجاري 2024-2025 الصادر للبنك المركزي، جاء هذا الارتفاع في العجز انعكاسا لزيادة إجمالي الواردات (الاستيراد) 42.2% إلى 23.149 مليار دولار مقابل نحو 16.27 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما اقتصر ارتفاع إجمالي إيرادات الصادرات على 9.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا نحو 9.1 مليار دولار مقابل نحو 8.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وتعتمد الحكومة المصرية في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها على عام مالي يبدأ من أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

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