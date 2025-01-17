المركزي: ميزان المدفوعات الكلي يتحول إلى عجز بـ991.2 مليون دولار بالربع الأول 2024-2025

كتبت- منال المصري:

أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 228.8 مليون دولار بنفس الربع من العام المالي السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.

وعلى الجانب الآخر، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 2.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وتعتمد الحكومة المصرية في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها على عام مالي يبدأ من أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

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