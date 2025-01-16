الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ 1.54 مليار يورو لمصر خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضخ ما يقرب من 1.54 مليار يورو في مصر في 2024 لتمويل 26 مشروعا لتكون مصر المتلقي الرئيسي لاستثمارات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان لها منشور على موقعها الإلكتروني اليوم أن 98 % من إجمالي التمويلات كانت لصالح القطاع الخاص، واستحوذ قطاع التمويل الأخضر على نسبة 50% من إجمالي التمويلات خلال العام الماضي بمصر.

وبلغت الاستثمارات التراكمية للبنك في مصر منذ بدء عملياته في عام 2012 13.8 مليار يورو يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 62% من إجمالي التمويلات، وفق بيان البنك.

في عام 2024، قام البنك بأكثر من 2.4 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في 50 مشروعًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط، 85% منها في القطاع الخاص، وهو ما يعكس حجم التمويل الأكبر الذي حصلت عليه مصر.

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