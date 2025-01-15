سعر الريال السعودي يواصل التراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش..

بنك الإسكندرية: 13.40 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.41 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.47 جنيه للبيع.

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