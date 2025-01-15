سعر الريال السعودي يواصل التراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش..
بنك الإسكندرية: 13.40 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.41 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.47 جنيه للبيع.
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