مع عمرة رجب.. سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء الانخفاض في أسعار العملات العربية بفعل تراجع سعر الدولار رغم زيادة الإقبال على شراء الريال السعودي للسفر لأداء عمرة رجب.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.40 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء ، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.41 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و 13.47 جنيه للبيع، بتراجع 15 قروش.

بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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